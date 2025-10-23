Chiara Aleati | Se la Juve non torna a segnare non va da nessuna parte Gli attaccanti devono dare una risposta… Eppure Comolli ha investito bene in estate – VIDEO

L’analisi della giornalista Chiara Aleati a ‘Ma che partita hai visto?’ dopo la sconfitta della Juventus in casa del Real Madrid. Durante il format ‘ Ma che partita hai visto? ‘, prodotto dal canale YouTube di  .com, la giornalista  Chiara Aleati  ha offerto un’analisi tagliente del momento della Juventus, focalizzandosi sul paradosso di un attacco rinforzato sul mercato ma improvvisamente sterile. Aleati ha prima riconosciuto la bontà delle operazioni estive, sottolineando come nelle prime uscite la squadra segnasse con continuità. Poi, però, ha evidenziato il blackout delle ultime tre partite, un’assenza di gol ritenuta “grave” considerando gli investimenti fatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiara Aleati: «Se la Juve non torna a segnare non va da nessuna parte. Gli attaccanti devono dare una risposta… Eppure Comolli ha investito bene in estate» – VIDEO

