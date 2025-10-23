R iccardo Milani dopo Un mondo a parte, firma una nuova commedia sociale, La vita va così (da oggi al cinema), sempre con Virginia Raffaele. Ad affiancare la popolare attrice c’è un attore che mastica risate da trent’anni, Aldo Baglio. La scintilla del film è la storia vera di un pastore sardo che ha lottato contro i palazzinari per impedire la costruzione di un resort di lusso in Sardegna proprio sopra casa sua. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › “Un mondo a parte” con Albanese: la recensione di Paolo Mereghetti Ciò che lo ha guidato è il coraggio e soprattutto l’idea di difendere un territorio e la sua identità culturale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Chi vince tra un palazzinaro che vuole costruire un resort su una delle spiagge più belle della Sardegna e un pastore solitario che non ci sta?