Chi vince e chi perde con la manovra spoiler | c'è qualcuno che come al solito vince più degli altri

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La legge di Bilancio 2026 del governo Meloni piace ai mercati. Questo si traduce anche in un vantaggio per imprese e cittadini, che si vedono ridurre i tassi dalle banche. Ma alcune misure, come le due facce del sesterzio, sono positive o negative a seconda di come si guardino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

vince perde manovra spoilerChi vince e chi perde con la manovra (spoiler: c’è qualcuno che come al solito vince più degli altri) - Questo si traduce anche in un vantaggio per imprese e cittadini, che si vedono ridurre i tassi dalle banche. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vince Perde Manovra Spoiler