Chi sabota l’incontro Trump-Putin

La nostra stampa gongola per il rinvio del vertice di Budapest, mentre i geni di Bruxelles pretendono di imporre a Mosca di pagare la ricostruzione, come se fosse stata sconfitta sul campo. Atteggiamenti autolesionistici pur di non dare ragione al presidente Usa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Chi sabota l’incontro Trump-Putin

Contenuti che potrebbero interessarti

🇬🇧 Il duca di Sussex accusa alcuni media britannici di voler sabotare il percorso di riconciliazione con il padre, re Carlo. L’episodio al centro delle polemiche sarebbe l’incontro riservato del 10 settembre a Clarence House: 54 minuti di colloquio privato, il prim - facebook.com Vai su Facebook

Sull’Ucraina, Trump ha preso le posizioni di Putin - Il loro compito in questa grande riunione internazionale un po’ improvvisata sarà di assicurarsi che non ci siano ... ilpost.it scrive

Ucraina: gelo su Trump-Putin, un contropiano di Europa e Kiev - In vista del vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump, il 15 agosto in Alaska, l'Europa e l'Ucraina si mobilitano per bloccare ogni ipotesi di accordo di pace tra gli Usa e la Russia che comporti la ... Scrive ansa.it

Stretta di mano tra Trump-Putin in Alaska: quali sono gli obiettivi di Stati Uniti, Russia e Ucraina - I due leader si incontrano per discutere la fine del conflitto in Ucraina, con la partecipazione dei ... Da it.euronews.com