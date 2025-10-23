Bisogna fare una consulenza tecnica decisiva. Ma chi paga? Lo Stato o l’imputato, di fatto, irreperibile (e quindi i suoi legali d’ufficio)? C’è un tema meramente economico, ancor più che di diritto, a motivare la sospensione del processo sulla morte di Giulio Regeni. Un questione che però può diventare di principio e che ora rischia di allungare ancora di più i tempi di un procedimento la cui sentenza era attesa entro l’anno. Come noto, i difensori dei quattro 007 egiziani imputati, a vario titolo, per il rapimento, le torture e infine l’omicidio del ricercatore friulano – avvenuto tra la fine di gennaio e l’inizio del 2016 – sono stati nominati d’ufficio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi paga per una consulenza “decisiva”: ecco perché una questione economica ha sospeso il processo Regeni