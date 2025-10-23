Nuova e attesissima puntata di Chi l’ha visto?: Federica Sciarelli è tornata in onda occupandosi del delitto di Garlasco, con una lunga intervista ad Andrea Sempio. Il 37enne vigevanese, ancora unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha individuato un nuovo legale, Liborio Cataliotti, dopo la revoca del mandato difensivo di Massimo Lovati. L’uomo non ha negato la sua paura dell’ignoto e di quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane, ma cerca di mantenere la calma: “ Mi sento come un soldato in trincea. Aspetto che potrà capitare di tutto. Sei rassegnato, e aspetti che passi”. 🔗 Leggi su Dilei.it

Chi l'ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera. La versione di Andrea Sempio: "Lo scontrino è mio"