Chi governerà la Cina dopo Xi Il rebus della successione
Il Partito Comunista Cinese è riunito a porte chiuse nell’Hotel Jingxi di Pechino, costruito appositamente per il Congresso ma c’è un argomento sospeso nell’aria, un tema di cui nessuno osa parlare: la successione del presidente Xi Jinping. Si tratta di uno dei grandi tabù della politica cinese, come sottolinea il quotidiano americano The New York Times. Per più di 13 anni, Xi ha guidato la Cina, accumulando un dominio mai visto da Mao Zedong e senza dare segni di voler lasciare il potere. Tuttavia, il tempo passa e l’età, quando si tratta di governare, conta. Almeno in Cina. Con i suoi 72 anni, Xi deve probabilmente pensare ad un erede tra i funzionari più giovani. 🔗 Leggi su Formiche.net
