Chi gioca contro l’Inter? I rendimenti di Meret e Milinkovic-Savic
Conte ha dovuto cambiare e sistemare molte volte la sua formazione dall’inizio della stagione. Non ha potuto far affidamento ai suoi fedelissimi, in primis Lukaku e ha variato. Ma c’è una posizione sopratutto su cui l’allenatore del Napoli non ha mai fatto capire quali siano le gerarchie, il portiere. Tra Meret e Milinkovic-Savic non si è capito chi sia il portiere titolare del Napoli. Fino a questo momento i due si sono alternati e c’è grande attesa per capire chi giocherà sabato contro l’Inter. Da quello che trapela il favorito il favorito per scendere in campo dal primo minuto sembra essere Meret. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
