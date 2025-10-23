Chi erano padre madre e figlia trovati morti in casa a Canaro | Monossido fuoriuscito da una stufa

Sono Nicolae Balanuta, 51 anni, Elena, 47, e Alina 28, padre, madre e figlia trovati morti nella loro casa a Canaro (Rovigo). I corpi sono stati rinvenuti nei letti, l'ipotesi è che siano stati uccisi da esalazioni di monossido fuoriuscito da una stufa. La famiglia, di origine moldava, viveva in Italia da diversi anni. I tre avevano ottenuto la cittadinanza di recente, ha raccontato il sindaco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

