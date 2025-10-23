Torino, 23 ottobre 2025 – Marco Veronese aveva 39 anni, era residente a Collegno ed era un installatore di antifurti. Titolare di una azienda di videosorveglianza, era separato dalla moglie da poco e aveva tre figli. Da qualche tempo era tornato a vivere con i suoi genitori, pensionati, al civico 15 di Corso Francia a Collegno. È stato ucciso questa notte da un uomo incappucciato all'incrocio tra Corso Francia e via Sabotino. La sede della ditta è a pochi passi. Le coltellate . Secondo le prime testimonianze il delitto è avvenuto intorno all'1.30 di notte. Una vicina ha riferito di avere sentito delle urla e una voce gridare “ Che cosa fai? ” e l'esclamazione “ Bastardo ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi era Marco Veronese, ucciso a Collegno. Conosceva il suo assassino?