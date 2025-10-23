Chi era Marco Veronese l' imprenditore ucciso a coltellate a Collegno
È ancora sconosciuta l'identità del killer di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso con almeno dice coltellate in strada a Collegno, in provincia di Torino, nella notte di giovedì 23 ottobre. Un testimone ha riferito agli investigatori di aver sentito la vittima urlare - " Cosa fai, bastardo? " - mentre veniva colpito da " una persona incappucciata ", che poi " è scappata ". Chi era Marco Veronese. Marco Veronese era il titolare di una società che fornisce servizi di videosorveglianza e vigilanza, la M & M service, con sede a Collegno. Si era separato da poco e aveva tre figli piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Marco Veronese, imprenditore 39enne e padre di tre figli, è stato accoltellato nella notte da una persona incappucciata. - facebook.com Vai su Facebook
Chi era Marco Veronese, il collegnese ucciso nella notte da un uomo incappucciato https://lastampa.it/torino/2025/10/23/news/collegno_vittima_omicidio_marco_veronese-15364497/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Chi era Marco Veronese, l'imprenditore ucciso a coltellate a Collegno - Il racconto di un testimone: "L'ho sentito urlare mentre veniva accoltellato". Secondo ilgiornale.it
Chi era Marco Veronese, l’imprenditore 39enne con 3 figli ucciso a Collegno - Si indaga per omicidio volontario in seguito alla morte di Marco Veronese, imprenditore 39enne di Collegno. Da fanpage.it
Marco Veronese colpito da 13 coltellate, la vicina: «Ho visto un uomo incappucciato che lo colpiva, poi è finito a terra. Non si è più mosso» - Marco Veronese, imprenditore di 39 anni, è stato accoltellato e ucciso sotto casa dei genitori in via Sabotino, a Collegno, dove l'imprenditore viveva dopo la separazione. Da leggo.it