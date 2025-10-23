È ancora sconosciuta l'identità del killer di Marco Veronese, l'imprenditore di 39 anni ucciso con almeno dice coltellate in strada a Collegno, in provincia di Torino, nella notte di giovedì 23 ottobre. Un testimone ha riferito agli investigatori di aver sentito la vittima urlare - " Cosa fai, bastardo? " - mentre veniva colpito da " una persona incappucciata ", che poi " è scappata ". Chi era Marco Veronese. Marco Veronese era il titolare di una società che fornisce servizi di videosorveglianza e vigilanza, la M & M service, con sede a Collegno. Si era separato da poco e aveva tre figli piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi era Marco Veronese, l'imprenditore ucciso a coltellate a Collegno