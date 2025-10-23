Chi era Marco Veronese l'imprenditore 39enne con 3 figli ucciso a Collegno

Si indaga per omicidio volontario in seguito alla morte di Marco Veronese, imprenditore 39enne di Collegno. L'uomo è stato ucciso con 13 coltellate e lascia tre figli. Da poco si era separato dalla moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Marco Veronese, imprenditore 39enne e padre di tre figli, è stato accoltellato nella notte da una persona incappucciata. - facebook.com Vai su Facebook

Chi era Marco Veronese, il collegnese ucciso nella notte da un uomo incappucciato https://lastampa.it/torino/2025/10/23/news/collegno_vittima_omicidio_marco_veronese-15364497/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

Chi era Marco Veronese, l’imprenditore 39enne con 3 figli ucciso a Collegno - Si indaga per omicidio volontario in seguito alla morte di Marco Veronese, imprenditore 39enne di Collegno. Riporta fanpage.it

Omicidio a Collegno: chi era Marco Veronese, l’imprenditore accoltellato sotto casa - Collegno è stata scossa da un episodio di violenza drammatica: Marco Veronese, imprenditore di 39 anni, è stato ucciso sotto casa nel cuore della notte. Secondo notizie.it

Chi era Marco Veronese, il 39enne ucciso a coltellate a Collegno - Separato, viveva con i genitori pensionati nella stessa via nella quale è stato ucciso. Lo riporta tg24.sky.it