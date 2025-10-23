Chi era Marco Veronese l'imprenditore 39enne con 3 figli ucciso a Collegno

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si indaga per omicidio volontario in seguito alla morte di Marco Veronese, imprenditore 39enne di Collegno. L'uomo è stato ucciso con 13 coltellate e lascia tre figli. Da poco si era separato dalla moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

