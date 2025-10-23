Chi era Marco l’uomo ucciso a coltellate per strada
Un urlo lacerante, poi il silenzio. È iniziata così, nel cuore della notte, la tragedia che ha sconvolto Collegno, alle porte di Torino. Le finestre chiuse, le luci spente, la città immersa nella quiete di un mercoledì qualunque. Poi, quelle parole disperate – «Che cosa fai?» – seguite da insulti e rumori sordi, hanno squarciato l’oscurità, svegliando i pochi residenti affacciati su una piccola traversa di corso Francia. Quando qualcuno ha trovato il coraggio di affacciarsi, a terra c’era già un corpo immobile, il sangue che si allargava sull’asfalto freddo. Leggi anche: Omicidio di Pamela Genini, oltre 30 coltellate: “Era consapevole che stava morendo” In pochi minuti la strada si è riempita di sirene. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Chi era Marco Veronese, il 39enne ucciso a coltellate a Collegno - Separato, viveva con i genitori pensionati nella stessa via nella quale è stato ucciso. Segnala tg24.sky.it