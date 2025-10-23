Chi era Luciana Ronchi la donna accoltellata in strada dall’ex marito Luigi Morcaldi a Bruzzano

Luciana Ronchi, 62enne che lavorava nella mensa di una Rsa, è morta ieri sera, mercoledì 11 settembre, dopo un'agonia di dieci ore. Era stata accoltellata in strada intorno alle 9.52 del mattino dall'ex marito Luigi Morcaldi, che la perseguitava da tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Luigi Morcaldi confessa in lacrime il femminicidio di Luciana Ronchi: «Sono un fallito, un assassino». Il movente, le accuse all'ex e il... - X Vai su X

L'avrebbe ossessionata per un mese con una serie di appostamenti sotto casa e poi ieri mattina, mercoledì 22 ottobre 2025, alle 9.50 l'ha accoltellata in strada. Chi è Luigi Morcaldi, l'uomo che ha ucciso a coltellate Luciana Ronchi - facebook.com Vai su Facebook

Chi era Luciana Ronchi, la donna accoltellata in strada dall’ex marito Luigi Morcaldi a Bruzzano - Luciana Ronchi, 62enne che lavorava nella mensa di una Rsa, è morta ieri sera, mercoledì 11 settembre, dopo un'agonia di dieci ore ... Secondo fanpage.it

Chi era Luciana Ronchi, la 62enne accoltellata dall’ex marito a Milano: morta dopo ore di agonia - Luciana Ronchi uccisa a Milano dall’ex marito Luigi Morcaldi: colpita al volto e al collo. Si legge su tag24.it

È morta Luciana Ronchi, la donna accoltellata sotto casa a Milano: l’ex marito è accusato di omicidio - La 62enne era stata soccorsa in mattinata in via Grassini, nel quartiere Bruzzano, con lesioni gravissime ... Da fanpage.it