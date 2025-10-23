Chi era Luciana Ronchi la donna accoltellata in strada dall’ex marito Luigi Morcaldi a Bruzzano

Luciana Ronchi, 62enne che lavorava nella mensa di una Rsa, è morta ieri sera, mercoledì 11 settembre, dopo un'agonia di dieci ore. Era stata accoltellata in strada intorno alle 9.52 del mattino dall'ex marito Luigi Morcaldi, che la perseguitava da tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

