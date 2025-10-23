Chi è Luigi Morcaldi il 64enne che ha ucciso la ex moglie Luciana Ronchi

"Mi stavate cercando, ma io ero sempre qua ". Sarebbero state queste le prime parole pronunciate da Luigi Morcaldi dopo che, nella tarda serata di mercoledì 22 ottobre, è stato fermato per l' omicidio della ex moglie, Luciana Ronchi, 62 anni, colpilta al volto con almeno 14 coltellate in strada a Bruzzano, quartiere alla periferia nord del capoluogo lombardo. Interrogato questa mattina dai pm di Milano Giovanni Tarzia e Leonardo Testi, l'indagato avrebbe ammesso le proprie responsabilità: " Sono un assassino e un fallito. Non so spiegare perché l'ho fatto ". Nella sua auto è stata ritrovata una lettera intitolata " La torta avvelenata ", indirizzata alla vittima e al figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

