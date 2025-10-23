Chi è Luigi Morcaldi il 64enne che ha ucciso la ex moglie Luciana Ronchi
"Mi stavate cercando, ma io ero sempre qua ". Sarebbero state queste le prime parole pronunciate da Luigi Morcaldi dopo che, nella tarda serata di mercoledì 22 ottobre, è stato fermato per l' omicidio della ex moglie, Luciana Ronchi, 62 anni, colpilta al volto con almeno 14 coltellate in strada a Bruzzano, quartiere alla periferia nord del capoluogo lombardo. Interrogato questa mattina dai pm di Milano Giovanni Tarzia e Leonardo Testi, l'indagato avrebbe ammesso le proprie responsabilità: " Sono un assassino e un fallito. Non so spiegare perché l'ho fatto ". Nella sua auto è stata ritrovata una lettera intitolata " La torta avvelenata ", indirizzata alla vittima e al figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
ULTIM'ORA - Luigi Morcaldi, le urla mentre uccideva l'ex Luciana Ronchi: «La casa è mia». In auto una lettera rabbiosa contro lei e il figlio - facebook.com Vai su Facebook
Luigi Morcaldi confessa in lacrime il femminicidio di Luciana Ronchi: «Sono un fallito, un assassino». Il movente, le accuse all'ex e il... - X Vai su X
Luigi Morcaldi, trovata nell'auto "La torta avvelenata": la lettera arrabbiata per Luciana Ronchi e il figlio. Le 14 coltellate e l'accanimento sul volto - È il nome di una lettera, colma di rabbia e frustrazione, trovata nell'auto di Luigi Morcaldi, il 64enne in carcere per aver accoltellato ... Come scrive corriereadriatico.it
Luigi Morcaldi, la freddezza dopo l’omicidio dell’ex moglie: “Ora datemi direttamente l’ergastolo”. E lascia una lettera al figlio - Femminicidio a Milano, il 64enne si è accanito a fendenti contro la ex moglie Luciana Ronchi, recidendole la giugulare. Scrive ilgiorno.it
Omicidio Luciana Ronchi, l’ex compagno Luigi Morcaldi: “Sono un assassino e un fallito” - Oggi i pm inoltreranno all'ufficio gip la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare ... Secondo msn.com