Chi è Kemal Alagol il medico turco e presunto nuovo amore di Belén Rodriguez

Dopo l'avvocato romano e l'architetto milanese, il cuore di Belen Rodriguez sembra essere tornato a battere per il chirurgo estetico Kemal Alagol. La showgirl argentina è stata paparazzata dal settimanale Chi e dalla rivista Oggi in teneri atteggiamenti con il medico di origini turche e subito il gossip si è infiammato. Avvistati mentre si scambiavano un bacio appassionato nell'auto dell'uomo, i più curiosi si sono subito messi a caccia di informazioni su Alagol, medico molto conosciuto nell'ambiente milanese. Dalla Turchia agli studi a Milano. Classe 1990, Kemal Alagol è nato e cresciuto in Turchia ma si è trasferito a Milano subito dopo il diploma per laurearsi in Medicina, titolo conseguito presso l' università Vita-Salute San Raffaele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

