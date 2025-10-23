. Nelle ultime ore, un nome su tutti è finito con forza in orbita Juventus: quello di Johannes Spors. Il dirigente tedesco, attualmente direttore tecnico del Southampton FC, è considerato uno dei profili di punta per il ruolo chiave di nuovo direttore sportivo bianconero. La sua figura è centrale nel piano di profonda riorganizzazione che il club torinese sta mettendo in atto per inaugurare un nuovo ciclo. Ma chi è davvero Spors e perché il suo profilo piace così tanto alla dirigenza della Juventus? Nato nel 1982 in Germania, Johannes Spors, 41 anni, ha costruito una carriera solida e rapida, distinguendosi per un approccio decisamente moderno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chi è Johannes Spors: il direttore tecnico del Southampton che ha impressionato Comolli e che potrebbe diventare il nuovo ds Juve