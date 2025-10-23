Fabio Stefanini è il futuro marito di Valentina Vignali, personaggio televisivo e sportivo che ha segnato il mondo del basket con il suo talento. Nel 2011 si erano incontrati e innamorati per la prima volta. Dopo due anni però la relazione era terminata e lei aveva lasciato Rimini, la sua città natale, per diventare un’atleta professionista. I due si erano persi, poi un nuovo incontro, più di dieci anni dopo, e l’amore scoppiato nell’estate del 2024. “Da piccola ho sempre desiderato farcela, avevo le idee chiare – aveva raccontato la Vignali su TikTok, parlando del ritorno di fiamma con il fidanzato storico -. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il futuro marito di Valentina Vignali, Fabio Stefanini: “Un ritorno di fiamma dopo oltre 10 anni”