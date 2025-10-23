U n piccione topiario gigante, una cascata di gelatine e torte ad alto indice glicemico e un dancefloor retrò allestito tra antichi legni e tappezzerie dove scatenarsi al ritmo contagioso delle mitiche Sugababes. Nella sera del 22 ottobre H&M e Glenn Martens hanno animato lo storico Skinners’ Hall di Londra con un party Made in UK fuori dagli schemi. Una notte di festa con un parterre stellare che riflette a tutto tondo il carattere della capsule collection realizzata dallo stilista belga per il colosso svedese (in uscita in store e online il 30 ottobre). L’atto democratico di Glenn Martens: Diesel apre la Milano Fashion Week con una caccia al tesoro per la città X Leggi anche › Top model e BritPop. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Chi c'era alla festa blindatissima dedicata alla capsule più chiacchierata del momento