Che vergogna Fedez ruttava in faccia al migliore amico di Chiara Ferragni? Spunta il gossip imbarazzante
Tra ex amici, ex colleghi e ex amori, sembra che attorno al mondo dei Ferragnez non ci sia mai pace. Dopo la separazione da Chiara Ferragni, Fedez continua a far parlare di sé non solo per i suoi progetti professionali, ma anche per i retroscena che emergono sul suo passato. E l’ultimo, svelato da Gabriele Parpiglia, è davvero clamoroso. Il giornalista, esperto di gossip e volto noto nel panorama dello spettacolo, ha raccontato un episodio inedito che riguarderebbe proprio il rapper e Fabio Maria Damato, l’ex braccio destro dell’imprenditrice digitale. Un dettaglio che aggiunge ulteriore pepe a un rapporto già noto per la reciproca antipatia. 🔗 Leggi su Donnapop.it
