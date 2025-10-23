Che fine hanno fatto le vasche contro gli allagamenti della Brianza | ecco perché i progetti sono in ritardo di 11 anni

Una vera maxi opera per la Brianza. Ma in ritardo cronico. La realizzazione delle vasche di laminazione del Seveso è per il territorio brianzolo potenzialmente un momento di svolta: il progetto iniziale prevedeva due vasche sul territorio brianzolo, (più una su Milano e una a Senago), una a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Per il Ravone espropri per le vasche di laminazione entro fine mandato” - X Vai su X

Meda, dopo il danno la beffa: le vasche che salveranno la città dall’acqua pronte solo fra 3 anni Bisognerà attendere la fine del 2028 per i bacini di laminazione dei torrenti Tarò, Certesa e Roggia. Rabbia nella cittadina messa in ginocchio dall’alluvione dello - facebook.com Vai su Facebook

Che fine hanno fatto le vasche contro gli allagamenti della Brianza: ecco perché i progetti sono in ritardo di 11 anni - Tra ritardi e altre complicazioni, i costi sono saliti così tanto che ora non si sa se e quando il progetto si farà. Secondo monzatoday.it