Che fine ha fatto il re del fentanyl Zhi Dong Zhang

Lo chiamano Brother Wang, El Chino, Tocayo, Nelson Mandela, Pancho e anche HeHe. Il suo nome vero: Zhi Dong Zhang. Nato a Pechino nel 1987, ha decine di passaporti, è alto circa 1,70 centimetri e pesa 80 chili. Ha i capelli neri e gli occhi marroni. La sua storia ricorda gli agenti con doppia vita durante la Guerra Fredda. È accusato di gestire un enorme traffico di droghe (principalmente fentanyl, metanfetamina e cocaina) e guidare un sistema di riciclaggio per milioni di dollari. Zhi è stato arrestato l’autunno scorso in Città del Messico e, dopo avere tentato un fallito trasferimento a Mosca, quest’estate è riuscito a scappare. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Che fine ha fatto il re del fentanyl Zhi Dong Zhang

