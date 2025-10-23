Che fine ha fatto il re del fentanyl Zhi Dong Zhang

Formiche.net | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo chiamano Brother Wang, El Chino, Tocayo, Nelson Mandela, Pancho e anche HeHe. Il suo nome vero: Zhi Dong Zhang. Nato a Pechino nel 1987, ha decine di passaporti, è alto circa 1,70 centimetri e pesa 80 chili. Ha i capelli neri e gli occhi marroni. La sua storia ricorda gli agenti con doppia vita durante la Guerra Fredda. È accusato di gestire un enorme traffico di droghe (principalmente fentanyl, metanfetamina e cocaina) e guidare un sistema di riciclaggio per milioni di dollari. Zhi è stato arrestato l’autunno scorso in Città del Messico e, dopo avere tentato un fallito trasferimento a Mosca, quest’estate è riuscito a scappare. 🔗 Leggi su Formiche.net

Che fine ha fatto il re del fentanyl Zhi Dong Zhang

