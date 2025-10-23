Che fai? Bastardo Le ultime parole dell’imprenditore Marco Veronese ucciso a coltellate a Torino
Omicidio nella notte a Collegno, alle porte di Torino. La vittima è Marco Veronese, 39 anni, imprenditore titolare di una ditta di videosorveglianza. È stato aggredito e ucciso con oltre dieci coltellate intorno all’una e mezza di giovedì 23 ottobre, all’incrocio tra corso Francia e via Sabotino, a pochi metri dall’abitazione dei genitori, dove era tornato a vivere dopo la separazione. Secondo una prima ricostruzione, l’assalitore — un uomo incappucciato — avrebbe colpito con violenza Veronese al torace prima di fuggire a piedi. L’imprenditore, padre di tre figli piccoli, è stato trovato riverso sull’asfalto da una passante che ha immediatamente dato l’allarme. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
Chivu: “Purtroppo il calcio è bastardo e dopo la scorsa stagione i ragazzi avevano bisogno di essere compresi e stimolati. Hanno ancora dentro il fuoco e sono pronti per una stagione nuovamente ai vertici. I giovani? bisogna metterli dentro altrimenti non sara - facebook.com Vai su Facebook
"Ultime parole famose": ecco le interviste post mortem - Netflix, piattaforma che ha innovato in molti modi il mondo dello streming, ha messo in campo un prodotto che farà molto discutere. ilgiornale.it scrive