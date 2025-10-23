Che fai? Bastardo Le ultime parole dell’imprenditore Marco Veronese ucciso a coltellate a Torino

Open.online | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omicidio nella notte a Collegno, alle porte di  Torino. La vittima è  Marco Veronese, 39 anni, imprenditore titolare di una ditta di videosorveglianza. È stato aggredito e ucciso con  oltre dieci coltellate  intorno all’una e mezza di giovedì 23 ottobre, all’incrocio tra corso Francia e via Sabotino, a pochi metri dall’abitazione dei genitori, dove era tornato a vivere dopo la separazione. Secondo una prima ricostruzione, l’assalitore — un uomo  incappucciato  — avrebbe colpito con violenza Veronese al torace prima di fuggire a piedi. L’imprenditore, padre di tre figli piccoli, è stato trovato riverso sull’asfalto da una passante che ha immediatamente dato l’allarme. 🔗 Leggi su Open.online

