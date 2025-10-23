Che esordio per il Quartetto di Milano | le Stagioni di Vivaldi con Savall Bakieva e le Musiciennes Borletti Buitoni | Musica classica poco sostenuta dalle istituzioni

Sono passati trecento anni da quando per la prima volta finirono nero su bianco, sotto il marchio di un editore di Amsterdam, le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, ciclo di concerti tra i più popolari, anzi familiari, riconoscibili della storia, dal silenzio compìto delle sale di tutto il mondo agli istanti di attesa di qualche svogliato call center, simbolo del successo di suoni che attraversano i secoli e, con la lorosagoma monumentale, parlano al presente, al futuro. Nel 1725 veniva stampato Il cimento dell’armonia e dell’inventione, raccolta di dodici concerti che battezzata così dal “prete rosso” come dichiarazione esplicita del suo divertimento nella sperimentazione con gli strumenti musicali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Che esordio per il Quartetto di Milano: le Stagioni di Vivaldi con Savall, Bakieva e le Musiciennes. Borletti Buitoni: “Musica classica poco sostenuta dalle istituzioni”

