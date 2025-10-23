Che deja-vù | Emma Stone ha indossato un famoso completo verde che era già apparso sul grande schermo quasi trent' anni fa

Tutte vorrebbero il guardaroba di Gwyneth Paltrow. Inclusa Emma Stone: l’attrice di La Favorita e La La Land è stata fotografata a New York con un completo verde prato composto da una camicia aperta e una lunga gonna aderente. Un omaggio plateale: è lo stesso look indossato dall’attrice americana nel film Paradiso Perduto del 1998. Il revival anni Novanta di Emma Stone. Emma Stone è di nuovo al cinema con il film Bugonia di Yorgos Lanthimos: tra i look scelti per il tour promozionale del film c’è un coordinato d’archivio. Per l’apparizione al The Late Show With Stephen Colbert l’attrice 36enne ha scelto un look con camicia aperta e gonna lunga aderente firmato Donna Karan. 🔗 Leggi su Amica.it

