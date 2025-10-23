ChatGPT vietato su WhatsApp | ci sarà solo un chatbot da usare sull'app

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meta vieta i chatbot di terze parti su WhatsApp: ChatGPT e altri assistenti AI non saranno più disponibili dal 15 gennaio 2026. Solo Meta AI resterà sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

chatgpt vietato whatsapp sar224ChatGPT vietato su WhatsApp: ci sarà solo un chatbot da usare sull’app - Meta vieta i chatbot di terze parti su WhatsApp: ChatGPT e altri assistenti AI non saranno più disponibili dal 15 gennaio 2026 ... fanpage.it scrive

chatgpt vietato whatsapp sar224“È severamente vietato”. Dal 2026 WhatsApp bandisce ChatGPT e gli altri chatbot di IA - Il gruppo punta sul modello a pagamento delle conversazioni aziendali e sul proprio ... Scrive repubblica.it

Scrivere a ChatGPT come su WhatsApp, il risultato è sorprendente - Ma quando scriviamo un messaggio veloce al volo, con il telefono che squilla e la riunione che sta ... punto-informatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Chatgpt Vietato Whatsapp Sar224