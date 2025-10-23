ChatGPT KO in tutta Europa | blackout improvviso

Nel pomeriggio del 23 ottobre, ChatGPT ha smesso di funzionare in gran parte d’Europa. Migliaia di utenti hanno segnalato errori e blocchi improvvisi, con l’impossibilità di ricevere risposte dal sistema. Secondo quanto riportato da Downdetector, le segnalazioni hanno superato quota 1.400 solo in Italia. OpenAI ha confermato il disservizio sul proprio sito, dichiarando di essere al lavoro per risolvere l’anomalia. Negli Stati Uniti, invece, la piattaforma sembra operativa. Il disservizio ha sollevato preoccupazioni sulla dipendenza crescente da strumenti basati su intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it