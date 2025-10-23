ChatGPT fuori servizio | l’intelligenza artificiale si blocca in tutta Europa

ABBONATI A DAYITALIANEWS Diffuso malfunzionamento del servizio OpenAI. ChatGPT è down in tutta Europa, lasciando milioni di utenti senza accesso alla popolare piattaforma di intelligenza artificiale. L’interruzione, che ha coinvolto anche l’Italia, è stata segnalata nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre 2025. L’ultima volta che un problema simile si era verificato risaliva a oltre un mese fa, nei primi giorni di settembre. Segnalazioni da tutta Europa. Le prime segnalazioni di malfunzionamenti sono arrivate da Italia, Germania e Spagna, dove gli utenti hanno riscontrato l’impossibilità di generare risposte o accedere ai servizi di ChatGPT. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

