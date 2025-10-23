ChatGPT fuori servizio | l’intelligenza artificiale si blocca in tutta Europa
ABBONATI A DAYITALIANEWS Diffuso malfunzionamento del servizio OpenAI. ChatGPT è down in tutta Europa, lasciando milioni di utenti senza accesso alla popolare piattaforma di intelligenza artificiale. L’interruzione, che ha coinvolto anche l’Italia, è stata segnalata nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre 2025. L’ultima volta che un problema simile si era verificato risaliva a oltre un mese fa, nei primi giorni di settembre. Segnalazioni da tutta Europa. Le prime segnalazioni di malfunzionamenti sono arrivate da Italia, Germania e Spagna, dove gli utenti hanno riscontrato l’impossibilità di generare risposte o accedere ai servizi di ChatGPT. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Autunno… Fuori piove, fa freddo, non sai cosa fare…. ? Non lo neghiamo, ti capiamo… tant’è vero che abbiamo chiesto a ChatGPT di darci consigli… ? Guarda il reel e scopri cosa ci è stato proposto! #store #pioggia? #autunno #outfits #moda - facebook.com Vai su Facebook
ChatGPT down il 23 ottobre: tutti gli aggiornamenti - Problemi in corso per ChatGPT: prima i rallentamenti, ora un vero e proprio down, tante le segnalazioni per il servizio di OpenAI fuori uso. Si legge su msn.com
ChatGPT down, l'intelligenza artificile smette di funzionare in tutta Europa - Dopo i problemi che negli scorsi giorni hanno riguardato AWS e la linea Fastweb adesso è il pacchetto OpenAi a essere fuori uso con disagi a milioni ... Segnala ilmessaggero.it
ChatGpt down in Italia e in tutto il mondo, l’intelligenza artificiale in tilt: “Non mostra risposte, resta solo uno spazio bianco”. OpenAi: “Stiamo indagando” - Dalla prima mattinata di oggi, mercoledì 3 settembre, ChatGPT, il popolarissimo chatbot basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it