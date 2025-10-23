Charlie Charles non ha fatto un disco ma delle sedute di terapia

Gqitalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova puntata di Paper Boi, la rubrica bisettimanale di Tommaso Naccari che parla semi-seriamente di una cosa serissima: il rap. Arrivare alla fine dell’ascolto dei dieci brani de La Bella Confusione (anche se a essere sinceri sono nove brani più uno), è un’esperienza che in un panorama musicale come quello odierno è se non altro inusuale, per non dire inedita. La Bella Confusione è il primo disco di Charlie Charles, dopo aver fatto da “regista” per diversi dischi, dai primi di Sfera e Ghali all’ultimo di Ernia. Arriva dopo quasi dieci anni di carriera mainstream, che a rivederli adesso sembrano valere almeno cento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

charlie charles non ha fatto un disco ma delle sedute di terapia

© Gqitalia.it - Charlie Charles non ha fatto un disco, ma delle sedute di terapia

Altri contenuti sullo stesso argomento

charlie charles ha fattoCharlie Charles svela i featuring del suo primo album - Charlie Charles ha annunciato i featuring all'interno del suo nuovo album "La bella confusione", in uscita domani, venerdì 24 ottobre ... Si legge su billboard.it

charlie charles ha fattoIl nuovo album di Charlie Charles uscirà il 24 ottobre - Il titolo del primo producer album di Charlie Charles è "La Bella Confusione" è uscirà il 24 ottobre per Island Records ... Segnala billboard.it

Charlie Charles annuncia “La Bella Confusione”: il nuovo album esce il 24 ottobre - Charlie Charles annuncia ‘La Bella Confusione’: il primo album esce il 24 ottobre per Island/Universal. Lo riporta atomheartmagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Charlie Charles Ha Fatto