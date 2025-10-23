Nuova puntata di Paper Boi, la rubrica bisettimanale di Tommaso Naccari che parla semi-seriamente di una cosa serissima: il rap. Arrivare alla fine dell’ascolto dei dieci brani de La Bella Confusione (anche se a essere sinceri sono nove brani più uno), è un’esperienza che in un panorama musicale come quello odierno è se non altro inusuale, per non dire inedita. La Bella Confusione è il primo disco di Charlie Charles, dopo aver fatto da “regista” per diversi dischi, dai primi di Sfera e Ghali all’ultimo di Ernia. Arriva dopo quasi dieci anni di carriera mainstream, che a rivederli adesso sembrano valere almeno cento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Charlie Charles non ha fatto un disco, ma delle sedute di terapia