Charlie Charles nell’album La bella confusione feat con Blanco Elisa Mahmood

Charlie Charles svela la tracklist e le collaborazioni presente nel suo album d’esordio La bella confusione. La bella confusione parla di Charlie Charles, ma lo fa attraverso la voce degli altri. La bella confusione è lui. Lui com’è, non come vorrebbe essere. E non ha più paura di dire la verità. Il producer multiplatino svela così gli artisti che hanno contribuito alla realizzazione del suo primo album, in uscita stanotte. (Island Records Universal Music Italia). Nel disco sono presenti le collaborazioni con Blanco, Bresh, Elisa, Ernia (di cui ha prodotto l’ultimo progetto Per soldi e per amore ), Madame, Mahmood, Massimo Pericolo, Nayt e Sfera Ebbasta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

