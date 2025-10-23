Charlie Charles nell’album La bella confusione feat con Blanco Elisa Mahmood
Charlie Charles svela la tracklist e le collaborazioni presente nel suo album d’esordio La bella confusione. La bella confusione parla di Charlie Charles, ma lo fa attraverso la voce degli altri. La bella confusione è lui. Lui com’è, non come vorrebbe essere. E non ha più paura di dire la verità. Il producer multiplatino svela così gli artisti che hanno contribuito alla realizzazione del suo primo album, in uscita stanotte. (Island Records Universal Music Italia). Nel disco sono presenti le collaborazioni con Blanco, Bresh, Elisa, Ernia (di cui ha prodotto l’ultimo progetto Per soldi e per amore ), Madame, Mahmood, Massimo Pericolo, Nayt e Sfera Ebbasta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Altri contenuti sullo stesso argomento
Charlie Charles, in arrivo l'album d'esordio "La bella confusione" - facebook.com Vai su Facebook
Charlie Charles diventa Paolo Con La bella confusione debutta con il suo primo album: un racconto personale tra cinema, verità e musica. Leggi l’articolo completo. #CharlieCharles #Paolo #LaBellaConfusione - X Vai su X
Charlie Charles annuncia “La Bella Confusione”: il nuovo album esce il 24 ottobre - Charlie Charles annuncia ‘La Bella Confusione’: il primo album esce il 24 ottobre per Island/Universal. Riporta atomheartmagazine.com
Il nuovo album di Charlie Charles uscirà il 24 ottobre - Il titolo del primo producer album di Charlie Charles è "La Bella Confusione" è uscirà il 24 ottobre per Island Records ... Come scrive billboard.it
Paolo debutta con album La Bella Confusione, prodotto da Charlie Charles - Il disco è come un film senza sceneggiatura, dove la confusione diventa verità. Segnala tg24.sky.it