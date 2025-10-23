Champions League Juric | Dispiace creare così tanto e non vincere
Bergamo, 22 ottobre 2025 – Dopo quello rimediato con la Lazio in campionato, arriva un altro pareggio a reti bianche per l’Atalanta che viene fermata sullo 0-0 tra le mura amiche del New Balance Stadium dallo Slavia Praga nel terzo match di Champions League. Come contro la Lazio, gli uomini di Ivan Juric hanno a lungo comandato la gara creando un’importante mole di palle gol, ma senza riuscire a concretizzarle. Dopo un iniziale spavento sull’iniziativa pericolosa creata da Chory (Kusej non è arrivato alla deviazione vincente per pochi centimetri), l’Atalanta ha preso in mano le redini del gioco salendo via via di colpi e creando la prima, vera palla gol con Ahanor che, al culmine di una bellissima cavalcata, si è trovato a tu per tu con Markovic che ha poi bloccato la conclusione dell’atalantino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le italiane in Champions League: l’Inter sa solo vincere ed è a punteggio pieno con le big d’Europa, Atalanta e Napoli in zona playoff, con questa classifica la Juventus sarebbe eliminata - facebook.com Vai su Facebook
Una serata speciale di Champions League #RealJuve #UCL - X Vai su X
Champions League, Juric: "Dispiace creare così tanto e non vincere" - Bergamo, 22 ottobre 2025 – Dopo quello rimediato con la Lazio in campionato, arriva un altro pareggio a reti bianche per l’Atalanta che viene fermata sullo 0- Lo riporta msn.com
Juric: "In questo momento ci gira così. Ma non sono preoccupato" - Le parole dell'allenatore dell'Atalanta dopo il pareggio contro lo Slavia Praga: "Dispiaciuto quando crei così tanto e non segni" ... Scrive tuttosport.com
Juric: «Dispiaciuto per i ragazzi e per la società, creiamo tanto ma non riusciamo a fare gol» - , perché tu fai cose di un grandissimo livello in queste due partite. ecodibergamo.it scrive