Bergamo, 22 ottobre 2025 – Dopo quello rimediato con la Lazio in campionato, arriva un altro pareggio a reti bianche per l’Atalanta che viene fermata sullo 0-0 tra le mura amiche del New Balance Stadium dallo Slavia Praga nel terzo match di Champions League. Come contro la Lazio, gli uomini di Ivan Juric hanno a lungo comandato la gara creando un’importante mole di palle gol, ma senza riuscire a concretizzarle. Dopo un iniziale spavento sull’iniziativa pericolosa creata da Chory (Kusej non è arrivato alla deviazione vincente per pochi centimetri), l’Atalanta ha preso in mano le redini del gioco salendo via via di colpi e creando la prima, vera palla gol con Ahanor che, al culmine di una bellissima cavalcata, si è trovato a tu per tu con Markovic che ha poi bloccato la conclusione dell’atalantino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions League, Juric: "Dispiace creare così tanto e non vincere"