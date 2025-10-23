champions league chiusa la terza giornata

La Champions League ieri ha visto chiudersi la terza giornata. Hanno vinto tutte le big. Alcune partite hanno registrato risultati davvero roboanti. Possiamo davvero parlare di sagra dei goal tra Martedì e Mercoledì. Champions League, clamoroso il tonfo del Napoli. Tra le partite di Martedì sera, ha fatto sicuramente specie la pesantissima sconfitta del Napoli ad Eindhoven. La squadra di Conte ha perso 6-2, praticamente un set tennistico, ed ha visto tutti gli 11 effettivi disputare una prova scialba e senza il solito mordente delle squadre di Conte. Altra vittoria che ha fatto rumore è quella dei campioni in carica del PSG a Leverkusen. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

