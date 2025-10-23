Cgil sabato in piazza mln lavoratori impoveriti e più di 80 contratti sono scaduti

Roma, 23 ott. (AdnkronosLabitalia) - "Sono 82 i contratti collettivi nazionali scaduti. Tra gli altri, quelli dei settori metalmeccanico e telecomunicazioni. Interessano più di 3 milioni di lavoratori. Ci sono poi i contratti del pubblico, comparti sanità e funzioni centrali, rinnovati per gli anni 2022-2024 ma senza la firma di Cgil e Uil, perché giudicati insufficienti in termini di tutele e di recupero del potere d'acquisto. Oltre 6 milioni di lavoratori si sono impoveriti negli ultimi anni anche a causa dell'inflazione, e oggi non sanno come far fronte alle spese quotidiane". Lo scrive la Cgil sulla propria testata multimediale Collettiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cgil, sabato in piazza mln lavoratori impoveriti e più di 80 contratti sono scaduti

