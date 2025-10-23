Cgil in piazza il 25 ottobre per chiedere l’aumento di salari e pensioni

Lettera43.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil ha indetto una grande manifestazione per sabato 25 ottobre 2025 a Roma dal titolo Democrazia al lavoro. La sigla, insieme alla vasta rete di associazioni La via maestra, scenderà in piazza per chiedere il rinnovo dei contratti, l’aumento dei salari e delle pensioni e investimenti su scuola, sanità e innovazione. Il corteo partirà da piazza della Repubblica alle 13.30 per concludersi in piazza San Giovanni. «Chiediamo di rinnovare tutti i contratti collettivi nazionali pubblici e privati per aumentare il potere d’acquisto», ha spiegato Nicola Marongiu, responsabile area Contrattazione, politiche industriali e del lavoro della Cgil. 🔗 Leggi su Lettera43.it

cgil in piazza il 25 ottobre per chiedere l8217aumento di salari e pensioni

© Lettera43.it - Cgil in piazza il 25 ottobre per chiedere l’aumento di salari e pensioni

Leggi anche questi approfondimenti

cgil piazza 25 ottobreCgil in piazza il 25 ottobre per chiedere l’aumento di salari e pensioni - La Cgil ha annunciato una manifestazione per il 25 ottobre 2025 per chiedere l'aumento di salari e pensioni e il rinnovo dei contratti. Come scrive msn.com

cgil piazza 25 ottobreLa Cgil in piazza il 25 ottobre per l’aumento di salari e pensioni - 3 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Sono 82 i contratti collettivi nazionali scaduti. Scrive msn.com

cgil piazza 25 ottobreCGIL, sabato 25 ottobre manifestazione a Roma - Sabato prossimo, 25 ottobre, si terrà a Roma la manifestazione nazionale promossa dalla Cgil: “Democrazia al lavoro” è il nome dell’iniziativa - Scrive finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Cgil Piazza 25 Ottobre