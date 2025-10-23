Cgil in piazza il 25 ottobre per chiedere l’aumento di salari e pensioni

La Cgil ha indetto una grande manifestazione per sabato 25 ottobre 2025 a Roma dal titolo Democrazia al lavoro. La sigla, insieme alla vasta rete di associazioni La via maestra, scenderà in piazza per chiedere il rinnovo dei contratti, l’aumento dei salari e delle pensioni e investimenti su scuola, sanità e innovazione. Il corteo partirà da piazza della Repubblica alle 13.30 per concludersi in piazza San Giovanni. «Chiediamo di rinnovare tutti i contratti collettivi nazionali pubblici e privati per aumentare il potere d’acquisto», ha spiegato Nicola Marongiu, responsabile area Contrattazione, politiche industriali e del lavoro della Cgil. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cgil in piazza il 25 ottobre per chiedere l’aumento di salari e pensioni

