Cgil in piazza a Roma contro la manovra | In provincia il lavoro c' è ma precario aumentate del 50% le dimissioni volontarie

Continua la mobilitazione nazionale Cgil, sabato 25 ottobre lavoratori, studenti e pensionati si ritroveranno in piazza a Roma per dire No al riarmo e chiedere modifiche alla legge di bilancio presentata dal governo, “una manovra basata sull’austerità che mortifica salari e pensioni e non investe. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Manifestazione nazionale della CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro il #25ottobre a #Roma. Ascolta Paola, la lavoratrice della #NMS oggi in vertenza, il suo invito a partecipare. Sabato in piazza della Repubblica per dare vita al corteo! - facebook.com Vai su Facebook

I LAVORATORI SONO SCESI IN PIAZZA PER DIFENDERE L’ONORE DELL’ITALIA https://la7.it/dimartedi/video/landini-i-lavoratori-sono-scesi-in-piazza-per-difendere-lonore-dellitalia-14-10-2025-615533… @cgilnazionale @ERCGIL @collettiva_news @ - X Vai su X

Cgil, sabato manifestazione a Roma, 'Democrazia al lavoro' - Sabato prossimo, 25 ottobre, si terrà a Roma la manifestazione nazionale promossa dalla Cgil, dal titolo "Democrazia al lavoro". Come scrive ansa.it

Cgil Potenza in piazza a Roma alla manifestazione del 25 ottobre - Ci sarà anche una delegazione della Cgil Potenza il prossimo 25 ottobre per la manifestazione nazionale "Democrazia al Lavoro" che si terrà a Roma e che è stata indetta per chiedere l'aumento di salar ... Secondo ansa.it

Manifestazione Cgil Roma 25 ottobre 2025: perché si scende in piazza, appello allo sciopero del tifo - L’appuntamento arriva dopo settimane di iniziative su pace, salari, contratti, welfare, con presidi e mobilitazioni settembrini e di inizio ottobre. Secondo italiaoggi.it