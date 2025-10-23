Cesinali celebra San Giuseppe Moscati con un musical al Teatro d’Europa

Avellinotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre 2025, il Teatro d’Europa di Cesinali ospiterà lo spettacolo “Giuseppe Moscati. Il medico dei poveri. Il musical”, un evento che unisce arte, fede e solidarietà.L’iniziativa è promossa dal Comune di Santa Lucia di Serino e dal Comune di Cesinali, insieme alla Compagnia Teatrale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

San Giuseppe da Copertino/ Oggi, 18 settembre 2023, si celebra il Santo protettore degli studenti - San Giuseppe da copertino viene celebrato ogni anno il 18 settembre: mistico e noto per le sue estasi, è il patrono degli studenti perché dotato di scienza infusa San Giuseppe da Copertino fu una ... Lo riporta ilsussidiario.net

Festa del Papà 2025, perché si celebra il 19 marzo a San Giuseppe: significato e storia della ricorrenza - Mercoledì 19 marzo si celebra la Festa del papà nel giorno di San Giuseppe: questa data è stata scelta perché si ritiene essere il giorno in cui è scomparso San Giuseppe. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cesinali Celebra San Giuseppe