Cesinali celebra San Giuseppe Moscati con un musical al Teatro d’Europa

Sabato 25 ottobre 2025, il Teatro d’Europa di Cesinali ospiterà lo spettacolo “Giuseppe Moscati. Il medico dei poveri. Il musical”, un evento che unisce arte, fede e solidarietà.L’iniziativa è promossa dal Comune di Santa Lucia di Serino e dal Comune di Cesinali, insieme alla Compagnia Teatrale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

