Cesena tesoretto da oltre 24 milioni Il quarto posto sopra le aspettative

Classifica e valore della rosa, due dati che se comparati spesso rivelano sorprese. Ovviamente quello che fa fede è l’insindacabile giudizio del campo che, in teoria dovrebbe rispecchiare il patrimonio tecnico di una squadra, ma nella pratica, però, non sempre questo accade. La premessa doverosa è che il valore di mercato di un giocatore è un dato approssimativo e che dipende da molti fattori, ma prendendo in considerazione le valutazioni attuali, quelle formulate dal sito specializzato Transfermarkt, indica, per esempio, che il Cavalluccio vanta un tesoretto complessivo, sommando cioè le valutazioni dei singoli giocatori, superiore ai 24 milioni e mezzo di euro (24,55) ed è settimo in questa speciale graduatoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, tesoretto da oltre 24 milioni. Il quarto posto sopra le aspettative

