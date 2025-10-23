Cesare Cremonini è il primo grande ospite della Milano Music Week 2025
Gli organizzatori della Milano Music Week 2025 hanno annunciato il primo grande ospite di questa nuova edizione: Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese presenterà in anteprima l’album dal vivo Cremonini Live25, in uscita venerdì 21 novembre; il disco raccoglierà i momenti salienti del suo tour negli stadi della scorsa estate. Il pubblico potrà partecipare al suo talk giovedì 20 novembre alle ore 15.30, presso il Piccolo Teatro Grassi di Milano (Via Rovello, 2). L’ingresso all’evento è gratuito. Per accedervi, occorrerà prenotarsi tramite piattaforma DICE. I biglietti sono disponibili dalle ore 15. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
