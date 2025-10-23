Cervaro arrestato 37enne Deve scontare quattro anni per reati contro il patrimonio
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Cervaro (Frosinone) hanno condotto un'operazione che ha portato all'arresto di un uomo di 37 anni, residente nella stessa località e già noto alle Forze dell'Ordine. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla.
