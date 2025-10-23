Cerimonia di premiazione del premio letterario Luigi D’Amico – Parrozzo

Domenica 26 ottobre, alle ore 10, si terrà la cerimonia di premiazione del premio letterarioLuigi D’AmicoParrozzo” nelle salette dannunziane del locale Ritrovo del parrozzo. Ospite d’eccezione dell’evento, giunto all’ottava edizione, il giornalista Rai Domenico Iannacone, premiato con il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

cerimonia premiazione premio letterarioCerimonia di premiazione del premio letterario “Luigi D’Amico – Parrozzo” - Nel corso della cerimonia interverranno: Domenico Iannacone, giornalista Rai, Giovanni D’Alessandro, scrittore e presidente di giuria, Paola Di Biase D’Ilio, scrittrice e ideatrice del concorso, e Pie ... Segnala ilpescara.it

