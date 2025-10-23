Cerimonia di premiazione del premio letterario Luigi D’Amico – Parrozzo

Domenica 26 ottobre, alle ore 10, si terrà la cerimonia di premiazione del premio letterario “Luigi D’Amico – Parrozzo” nelle salette dannunziane del locale Ritrovo del parrozzo. Ospite d’eccezione dell’evento, giunto all’ottava edizione, il giornalista Rai Domenico Iannacone, premiato con il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ieri, 21 ottobre, si è tenuta la cerimonia di premiazione delle 13 vincitrici del bando Women in STEM 2025, un progetto nato per sostenere il talento femminile nelle discipline scientifiche e tecnologiche, promosso dalla #FondazioneGiuseppinaMai di Confindu - facebook.com Vai su Facebook

CENTRO ANIMAZIONE CULTURALE ANTONIO ARISTIDE PRESENTA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 13^ EDIZIONE RACCONTI SENZA FISSA DIMORA A POTENZA - X Vai su X

Cerimonia di premiazione del premio letterario “Luigi D’Amico – Parrozzo” - Nel corso della cerimonia interverranno: Domenico Iannacone, giornalista Rai, Giovanni D’Alessandro, scrittore e presidente di giuria, Paola Di Biase D’Ilio, scrittrice e ideatrice del concorso, e Pie ... Segnala ilpescara.it

Premio Letterario Internazionale Tratturo Magno: tra memoria, paesaggio e rinascita dei territori - Torna il Premio Letterario Internazionale Tratturo Magno, giunto alla sua quinta edizione, nell’ambito del Festival del Tratturo. Secondo laquilablog.it

A Lucca Comics torna la premiazione del Trofeo RiLL per il miglior racconto fantastico - Ai Games sarà presentata anche la nuova raccolta di racconti fantastici e ci sarà anche il premio Sfida dedicato a Calvino ... Scrive luccaindiretta.it