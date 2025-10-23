Ceriano ancora ko | Ci serve più coraggio

Terza sconfitta consecutiva (su tre giornate) per il Club Tennis Ceriano nel campionato di Serie A2 femminile, questa volta in casa (3-1) contro il Tennis Training di Foligno, al termine di un match che ha visto le lombarde lottare su ogni palla ma pagare di nuovo a caro prezzo i pochi momenti decisivi. Nell’incontro inaugurale, la portacolori umbra Giulia Tedesco ha avuto la meglio per 6-3 7-5 contro Carola Cavelli, imponendo il proprio gioco fin dalle prime battute. Nel secondo singolare è arrivato l’unico punto per Ceriano, firmato da Enola Chiesa che ha battuto la polacca Marcelina Podlinska con il punteggio di 7-5 6-3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

