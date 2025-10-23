C’era una Volta premiata la scuola di Afragola che ha vinto l’ultima edizione
Consegnati mille euro in libri alla scuola "Rita Levi Montalcini" di Afragola, vincitrice dell'ultima edizione di "C'era una volta". Il premio servirà ad arricchire la biblioteca scolastica dell'istituto. Studenti e studentesse hanno accolto la redazione di Teleclubitalia con una danza ispirata a La Gatta Cenerentola, a testimonianza di come Giovan Battista Basile e le sue
