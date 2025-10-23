C’era una ripresa di me… Garlasco Andrea Sempio decide di parlare a Chi l’ha visto

Nel corso della puntata di questa sera di “Chi l’ha visto?”, Andrea Sempio, l’amico storico di Marco Poggi e oggi indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi, ha affrontato uno dei punti più controversi della sua vicenda giudiziaria: il famoso scontrino del parcheggio di Vigevano. Alla domanda se fosse stato davvero lui a prenderlo quella mattina del 13 agosto 2007, giorno dell’assassinio della giovane di Garlasco, Sempio ha risposto con fermezza: “Sì, certo”. Poi, alla domanda successiva, se potesse esserci qualche dubbio su questo, ha aggiunto un deciso: “No”. Ma le sue parole arrivano in un momento in cui un presunto supertestimone avrebbe rimesso tutto in discussione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

