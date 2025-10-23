C’era un ragazzo Lusini incanta la sua Siena

"Nella mia stanzina romana ho preso la chitarra in mano, sono partiti gli accordi, fluidi, armonici.". Così Mauro Lusini ha raccontato, come fosse una favola, la nascita della canzone del decennio dei Sessanta, se non del secolo, la celebrata “C’era un ragazzo.“. La sala storica della Biblioteca era piena di persone e di attenzioni per il ritorno del “figliol prodigo“, del cantautore che presentava sia la biografia sia il nuovo disco. C’era affetto, attenzione e curiosità e lui non si è sottratto, dopo le parole del presidente della Biblioteca Raffaele Ascheri, alle parole, ma soprattutto alla musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

