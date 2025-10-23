C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story la tournée in 10 date fa tappa anche all' Inalpi Arena di Torino

23 ott 2025

Un nuovo, emozionante capitolo si apre nella straordinaria carriera di Gianni Morandi. L'eterno ragazzo della musica italiana ha annunciato oggi "C'era un ragazzo – Gianni Morandi Story", un'attesissima tournée prodotta da Trident Music che, a partire da aprile 2026, lo vedrà protagonista sui. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

