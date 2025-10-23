Sessant’anni dopo la sua nascita, quel ritornello che ha accompagnato più generazioni torna a riempire le arene. Gianni Morandi annuncia “C’era un ragazzo – Gianni Morandi story”, un tour nei palasport da aprile 2026: dieci serate per accendere il filo della memoria e trasformarlo in presente, tra canzoni che hanno fatto strada e nuove emozioni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - ‘C’era un ragazzo’ compie 60 anni: Morandi annuncia il tour 2026