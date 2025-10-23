‘C’era un ragazzo’ compie 60 anni | Morandi annuncia il tour 2026
Sessant’anni dopo la sua nascita, quel ritornello che ha accompagnato più generazioni torna a riempire le arene. Gianni Morandi annuncia “C’era un ragazzo – Gianni Morandi story”, un tour nei palasport da aprile 2026: dieci serate per accendere il filo della memoria e trasformarlo in presente, tra canzoni che hanno fatto strada e nuove emozioni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tanti auguri Rimbaud! Oggi compie gli anni il dionisiaco Arthur, il ragazzo che ha sconvolto la poesia occidentale – per poi darsi all’Africa, all’avventura. “Non pensate che il mio umore sia meno propenso al vagabondaggio, al contrario: se potessi viaggiare la - facebook.com Vai su Facebook
Cracco, il re degli chef compie 60 anni: «All'alberghiero prendevo 4 in cucina» - Mai stato così bene: non ho né rimpianti né rimorsi» spiega in un'intervista al Corriere ... Riporta ilmattino.it
Cancro, l'Airc compie 60 anni: "60 anni di ricerca" - La mattinata sarà scandita da tavole rotonde dedicate alle politiche per il rafforzamento della ricerca, alle sfide di sostenibilità e al ruolo della comunicazione pubblica come leva di cambiamento ... Scrive rainews.it