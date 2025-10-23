Centrodestra ritardatario tante incognite prima del gong | le liste e i candidati di Lobuono in provincia di Foggia
Colpevolmente in ritardo, il centrodestra pugliese prova a recuperare terreno, ma si riduce all’ultimo momento anche per completare le liste. Il candidato presidente civico Luigi Lobuono si affanna per scaldare i cuori in tempi record. È entrato subito in partita, per niente arrugginito dopo 20. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
