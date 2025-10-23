Centro Ovest Medio Ponente Levante e Val Polcevera | il piano dei lavori al via

Genovatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati approvati dalla giunta comunale i progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi indicati dai Municipi Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente e Levante. Lavori di manutenzione che sono quindi pronti a partire, e che seguono quelli già approvati nel municipio ponente (a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

centro ovest medio ponenteComprare casa a Genova, Medio Ponente quartiere con prezzi in aumento - Nel terzo trimestre 2025 i prezzi delle case a Genova mostrano aumenti nei quartieri Medio Ponente, Centro Est e Centro Ovest ... Segnala quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Centro Ovest Medio Ponente