Centro Ovest Medio Ponente Levante e Val Polcevera | il piano dei lavori al via

Sono stati approvati dalla giunta comunale i progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi indicati dai Municipi Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente e Levante. Lavori di manutenzione che sono quindi pronti a partire, e che seguono quelli già approvati nel municipio ponente (a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it