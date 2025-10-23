Centro di ricerca per l’agricoltura la visita della Regione | Un contributo di alta formazione per tutto il Paese
"Questa realtà nata nel cuore della pianura ferrarese rappresenta un tassello unico e straordinario per l'alta formazione e la ricerca in Emilia-Romagna e un importante contributo per l’intero Paese”: così il vicepresidente della Regione con delega alla Formazione e Ricerca, Vincenzo Colla, dopo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CRIF - Centro Ricerca sull' Indagine Filosofica - facebook.com Vai su Facebook
Il Centro di Ricerca ELEDIA è felice di annunciare che la piattaforma #SHARON, il nostro Decision Support System per le operazioni di ricerca e soccorso (Search and Rescue), è ora disponibile in #DEMO pubblica! https://search-and-rescue-dss.info - X Vai su X
Mattarella visita il Centro ENEA di Casaccia, uno dei principali campus di ricerca in Europa - “Il nostro paese è una delle principali economie manifatturiere ed ha un bisogno costante di innovazione che solo voi ricercatori potete garantire. Lo riporta romatoday.it