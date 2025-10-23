Centro di ricerca per l’agricoltura la visita della Regione | Un contributo di alta formazione per tutto il Paese

"Questa realtà nata nel cuore della pianura ferrarese rappresenta un tassello unico e straordinario per l'alta formazione e la ricerca in Emilia-Romagna e un importante contributo per l’intero Paese”: così il vicepresidente della Regione con delega alla Formazione e Ricerca, Vincenzo Colla, dopo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it