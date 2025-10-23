Cento candeline per la super nonna di Cattolica Il segreto? Tanta fede e una tenacia di ferro

Riminitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha spento 100 candeline lo scorso 16 ottobre. A tagliare il traguardo del secolo è stata Silvana Ercoles, cattolichina doc da generazioni, che ha festeggiato i cento anni circondata dall’affetto della famiglia, tra i tre figli, la nuora, tre nipoti e una pronipote. A portare l’abbraccio e gli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

